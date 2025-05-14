Рязанцы снова пожаловались на химическую вонь в городе

Согласно данным сервиса, жалобы на запах фенола и сероводорода поступают от жителей Октябрьского и Железнодорожных районов города. В редакцию РЗН. инфо рязанцы также сообщили о химической вони на Касимовском шоссе. Жители не могут открыть окна из-за запаха.