Рязанцы снова пожаловались на химическую вонь в городе
Согласно данным сервиса, жалобы на запах фенола и сероводорода поступают от жителей Октябрьского и Железнодорожных районов города. В редакцию РЗН. инфо рязанцы также сообщили о химической вони на Касимовском шоссе. Жители не могут открыть окна из-за запаха.
Рязанцы снова пожаловались на вонь в городе. Соответствующая информация 14 мая размещена на сайте «Экомонитор 62».
Согласно данным сервиса, жалобы на запах фенола и сероводорода поступают от жителей Октябрьского и Железнодорожных районов города.
В редакцию РЗН. инфо рязанцы также сообщили о химической вони на Касимовском шоссе. Жители не могут открыть окна из-за запаха.