Роспотребнадзор обнаружил на банках с газированными напитками кишечную палочку

Отмечается, что работники ведомства взяли пробы с поверхностей металических банок, которые проходят долгий путь через склады, тележки и чужие руки. Эксперты советуют перед употреблением напитков мыть банку и даже переливать содержимое в стакан.