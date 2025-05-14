Роспотребнадзор обнаружил на банках с газированными напитками кишечную палочку
Отмечается, что работники ведомства взяли пробы с поверхностей металических банок, которые проходят долгий путь через склады, тележки и чужие руки. Эксперты советуют перед употреблением напитков мыть банку и даже переливать содержимое в стакан.
Роспотребнадзор обнаружил на банках с газированными напитками кишечную палочку. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прямой эфир. Новости».
Отмечается, что работники ведомства взяли пробы с поверхностей металических банок, которые проходят долгий путь через склады, тележки и чужие руки.
При исследовании нашли кишечную палочку.
Эксперты советуют перед употреблением напитков мыть банку и даже переливать содержимое в стакан.