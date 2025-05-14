Прокуратура помогла получить 67-летнему рязанцу льготное лекарство

Отмечается, что 67-летний мужчина состоит на учете в районной больнице и имеет право на обеспечение льготными препаратами. Однако при обращении в аптеку ГАУ РО «Рязань-Фармация» лекарства ему не выдали. Прокуратура внесла представление в адрес руководителя, которое рассмотрено и удовлетворено. Мужчине выдали лекарство.