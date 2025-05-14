Прокуратура помогла ликвидировать свалку в Клепиковском районе

Свалку обнаружили на улице Чапаева в Спас-Клепиках. Ее площадь составляла 30 кв. метров. Прокуратура направила в суд исковое заявление в отношении администрации Клепиковского района. Ее обязали ликвидировать несанкционированную свалку.