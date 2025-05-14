Полицейские поймали 25-летнюю рязанку с «синтетикой»

Оперативники УНК получили сведения, что 25-летняя рязанка планирует распространить по территории города наркотики. Полицейские выяснили, когда женщина выйдет сделать закладки, и задержали ее. У рязанки обнаружили более 300 самодельных контейнеров с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в них содержалось 152 грамма синтетического наркотика. Злоумышленницу задержали. Также оперативники установили места двух ранее сделанных закладок и изъяли еще около грамма наркотика. Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до 20 лет лишения свободы.

Полицейские поймали 25-летнюю рязанку с «синтетикой». Об этом 14 мая сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

Оперативники УНК получили сведения, что 25-летняя рязанка планирует распространить по территории города наркотики.

Полицейские выяснили, когда девушка выйдет сделать закладки, и задержали ее. У рязанки обнаружили более 300 самодельных контейнеров с порошкообразным веществом.

Экспертиза установила, что в них содержалось 152 грамма синтетического наркотика. Злоумышленницу задержали.

Также оперативники установили места двух ранее сделанных закладок и изъяли еще около грамма наркотика.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до 20 лет лишения свободы.