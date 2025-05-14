ООН подсчитала процент молодежи от всего населения Земли

По данным организации, эта категория людей составляет 25%. «Есть такое выражение достаточно интересное — молодежь сейчас, по подсчетам, по статистике, составила 25% нынешнего населения Земли, но это, безусловно, 100% будущего населения Земли», — отметил директор Информационного центра ООН в России Владимир Кузнецов.

ООН подсчитала процент молодежи от всего населения Земли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Информационного центра ООН в России Владимира Кузнецова.

По данным организации, эта категория людей составляет 25%.

«Есть такое выражение достаточно интересное — молодежь сейчас, по подсчетам, по статистике, составила 25% нынешнего населения Земли, но это, безусловно, 100% будущего населения Земли», — отметил Кузнецов.

«Молодежная политика — это очень важное направление в деятельности ООН. В 2021 году была принята молодежная повестка ООН. Действительно, и в Новой повестке дня для мира, и в Пакте во имя будущего, который был принят в сентябре на Генеральной Ассамблее [ООН] во время Саммита будущего, молодежи уделяется очень большое внимание. Даже была принята Декларация о будущих поколениях. Если коротко, то молодежь должна сама решать те вопросы, которые связаны с ее будущим. Естественно, при поддержке всех остальных», — рассказал собеседник издания.