Минпросвещения установило даты летних каникул в России
Отмечается, что они начнутся 26 мая в соответствии с федеральным графиком и продлятся до 31 августа. Продолжительность летних каникул для школьников 1-8-х и 10-х классов — не менее восьми недель. Уточняется, что для 9-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации.
Минпросвещения установило даты летних каникул в России. Об эьтом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что они начнутся 26 мая в соответствии с федеральным графиком и продлятся до 31 августа.
Продолжительность летних каникул для школьников 1-8-х и 10-х классов — не менее восьми недель.
Уточняется, что для 9-х классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации.