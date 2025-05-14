Авито расскажет школьникам о технологиях цифровой безопасности

Авито запускает первый собственный тренажер в проекте «Урок цифры»: «Антифрод: что это такое, и кто защищает пользователей в интернете». Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Организаторы проекта — АНО «Цифровая экономика», Министерство цифрового развития и связи и Министерство просвещения. В уроке от Авито дети узнают о технологиях безопасности на цифровых платформах и о том, кто создает эти инструменты.

Отмечается, что школьники научатся безопасно общаться, совершать покупки, а также помогать людям и фондам в интернете. Виртуальные баллы, которые они заработают во время прохождения тренажера, позднее конвертируют в реальные средства и передадут в организации, которым помогает онлайн-платформа объявлений.

В поддержку первого собственного сезона в «Уроке цифры» Авито запускает конкурс. Среди тех, кто получит оценку «5+" за прохождение тренажера, разыграют гаджеты, билеты на концерты Егора Крида и сертификат на 500 тысяч рублей на путешествие по России.

В уроке от Авито школьники узнают об особенностях работы антифрод-специалистов: детектива, аналитика, менеджера продукта, ML-инженера.

Согласно сюжету, главные герои Запятыня, Скобец и братья Слэши знакомятся с представителем приюта для животных, который решил создать профиль на платформе объявлений, чтобы пристраивать животных и зарабатывать деньги на помощь приюту. Но он не знает, как сделать это эффективно и безопасно.

Выясняется, что у классного руководителя есть одноклассник — сотрудник команды антифрода Авито. Он рассказывает ребятам о том, как создать свой профиль и максимально его обезопасить, а также о правилах безопасного поведения в интернете и о том, кто и как работает над технологиями защиты пользователей в сети.

Учебные материалы включают видеоролик и интерактивные тренажеры, адаптированные для трех возрастных групп, каждая из которых попробует себя в одной из ролей внутри антифрод-команды: антифрод-детектива, антифрод-аналитика или ML-инженера. Школьники с 1 по 4 класс научатся базовым правилам безопасности через игровые задания, такие как создание надежных паролей и распознавание подозрительных объявлений.

Ученики с 5 по 9 класс будут изучать функции антифрод-систем на примере реальных кейсов, отработают навыки анализа информации и научатся предотвращать цифровые угрозы. Старшеклассники (10-11 класс) углубятся в основы машинного обучения, попробуют свои силы в настройке алгоритмов, выявлении уязвимостей и разработке планов защиты цифровых платформ.

В ходе урока школьники узнают, как работают современные антифрод-системы и технологии машинного обучения, защищающие пользователей на онлайн-платформах. Одновременно они получат важные навыки личной безопасности в интернете, научатся настраивать инструменты защиты внутри профиля, распознавать признаки манипуляций и противостоять им.

За правильное решение заданий школьники получают виртуальные баллы, которые смогут направить на помощь людям или животным прямо внутри игры. Впоследствии Авито конвертирует баллы в реальные средства, которые будут переданы выбранным организациям: в фонд помощи бездомным животным «Рэй», фонд помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Обнаженные сердца» или на приобретение инвентаря для поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«Цифровой мир открывает невероятные возможности, но требует осознанности и умения противостоять киберугрозам. Занятие 'Урока цифры' не просто учит школьников защищать свои данные — оно воспитывает поколение, которое будет формировать безопасное онлайн-пространство.

Помогая детям понять, как работают в синергии технологии антифрода и эксперты, которые занимаются безопасностью пользователей, мы закладываем фундамент для будущего, где доверие и безопасность станут основой цифровой экономики», — заявила Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности цифровой платформы.

«Новый сезон «Урока цифры», подготовленный совместно с компанией Авито, посвящен важной в современном мире теме — борьбе с фишингом и другими интернет-угрозами. В игровой форме на простых примерах школьники познакомятся с принципами работы антифрод-систем, научатся противостоять угрозам, существующим в интернет-пространстве. Такие уроки помогают обучить эффективному и безопасному использованию цифровых инструментов. Навыки цифровой грамотности и кибербезопасности сегодня — базовая необходимость, без них сложно представить будущее успешного специалиста в любой отрасли», — сказал Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».