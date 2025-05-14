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Аркадий Фомин призвал рязанцев голосовать за объекты благоустройства
«В Рязанской области на выбор представлена 81 общественная территория в 23 населенных пунктах. Каждый житель региона старше 14 лет может проголосовать за проект благоустройства на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru или с помощью волонтеров. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства в 2026 году. Это реальный инструмент создания новых зон для отдыха, спорта, приведения в порядок парков, скверов. Прошу всех депутатов проинформировать жителей в своих округах. Проголосовать можно до 12 июня», — уточнил Аркадий Фомин.

В среду, 14 мая, на заседании Рязанской облдумы спикер регионального парламента Аркадий Фомин напомнил, что продолжается Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщила пресс-служба облдумы.

«В Рязанской области на выбор представлена 81 общественная территория в 23 населенных пунктах. Каждый житель региона старше 14 лет может проголосовать за проект благоустройства на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru или с помощью волонтеров. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства в 2026 году. Это реальный инструмент создания новых зон для отдыха, спорта, приведения в порядок парков, скверов. Прошу всех депутатов проинформировать жителей в своих округах. Проголосовать можно до 12 июня», — уточнил Аркадий Фомин.

Во время заседания парламентарии также утвердили ряд законодательных актов, регламентирующих процедуру формирования в регионе новых муниципальных округов: Рыбновского, Сараевского, Сапожковского и Александро-Невского.

Отмечается, что основная цель объединения муниципалитетов, входящих в состав районов, — повышение эффективности управления территориями, консолидация финансовых ресурсов, равномерное распределение бюджетных средств, сокращение дублирующих функций, расходов на содержание администраций и числа муниципальных депутатов, централизованное решение вопросов местного значения.

«Преобразования были инициированы представительными органами муниципалитетов. Нововведения не влекут за собой изменение статуса населенных пунктов. Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, будут сохранены», — говорится в сообщении.

Кроме того, депутаты поддержали инициативу учреждения новой региональной награды — почетное звание «Почетный работник местного самоуправления Рязанской области».