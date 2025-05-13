В рязанском кардиодиспансере спасли молодую женщину с инфарктом

Отмечается, что задачу врачей осложнило наличие у пациентки многолетнего сахарного диабета. В минздраве рассказали, что первый инфаркт у 36-летней жительницы одного из сел Рязанской области был диагностирован в январе этого года. Весной рязанке снова стало плохо, у нее начались боли в сердце, одышка, чувство нехватки воздуха. Пациентку в срочном порядке госпитализировали в кардиодиспансер. Женщину спасли.

В рязанском кардиодиспансере спасли молодую женщину с инфарктом. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Отмечается, что задачу врачей осложнило наличие у пациентки многолетнего сахарного диабета. В минздраве рассказали, что первый инфаркт у 36-летней жительницы одного из сел Рязанской области был диагностирован в январе этого года.

«Диабет „стирает“ клиническую картину типичных болей в сердце. А потому пациентка жаловалась на проблемы в позвоночнике, связывая их с остеохондрозом. Принимала обезболивающие препараты, пользовалась растирками и к кардиологу не обращалась. Однажды, когда боли стали нестерпимыми, вызвала скорую помощь. Был диагностирован крупноочаговый инфаркт. Тогда консервативное лечение она прошла в межрайонном медицинском центре», — отметили в сообщении.

Весной рязанке снова стало плохо, у нее начались боли в сердце, одышка, чувство нехватки воздуха. Пациентку в срочном порядке госпитализировали в кардиодиспансер.

Женщину спасли.