В России могут запретить назначать обязательные работы отцам-одиночкам
Минюст представил правительственной комиссии проект, согласно которому одиноким отцам с маленькими детьми или детьми-инвалидами будет запрещено назначать обязательные работы. Законопроекты одобрили. В пояснительной записке говорится, что поправки направлены на создание равных условий между женщинами и мужчинами при назначении наказаний и оснований для освобождений от них.
В России могут запретить назначать обязательные работы отцам-одиночкам. Об этом сообщает издание «Ведомости».
Минюст представил правительственной комиссии проект, согласно которому одиноким отцам с маленькими детьми или детьми-инвалидами будет запрещено назначать обязательные работы. Законопроекты одобрили.
В пояснительной записке говорится, что поправки направлены на создание равных условий между женщинами и мужчинами при назначении наказаний и оснований для освобождений от них.