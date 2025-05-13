В Ленобласти трехлетняя девочка съела картошку фри и умерла

В Лодейном Поле Ленинградской области трехлетняя девочка съела картошку фри и умерла. Об этом 13 мая сообщило издание «Фонтанка. ру».

Отмечается, что в День Победы ребенок с отцом пришли в кафе «Зира» на улице Гагарина. Девочка съела картошку фри, после чего ей стало плохо.

По данным издания, вечером у ребенка началась рвота, жидкий стул, а температура повысилась до 40 градусов. После полуночи ее мать вызвала скорую, но от госпитализации отказалась, потому что в семье есть еще один малолетний ребенок.

В полдень 10 мая мама девочки снова вызвала скорую. Девочку доставили в больницу. Врачи оценили состояние ребенка как тяжелое и решили вертолетом доставить в Санкт-Петербург, в детскую больницу имени Филатова.

Уточняется, что санавиацию вызвали, но в 18:15 у девочки остановилось сердце. Спустя 45 минут реанимационных действий ребенок умер.

Согласно предварительным данным, как отметили в публикации, смерть девочки наступила из-за острого отравления продуктами питания. По информации издания, кафе закрыли и опечатали.

Следком возбудил уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг после гибели ребенка.