В Амурской области лесной пожар дошел до трассы

В Амурской области лесной пожар подобрался вплотную к трассе из Благовещенска в Свободный. Об этом 13 мая сообщил SHOT.

Как рассказали Telegram-каналу местные жители, огонь охватил уже тысячи деревьев, наиболее сложная обстановка на данный момент наблюдается в районе села Москвитино.

Отмечается, что водители на этом участке дороге «буквально вынуждены ехать сквозь адское пламя».

По данным канала, в регионе сейчас сложная ситуация с лесными пожарами, действует особый противопожарный режим.

По данным местного МЧС, за минувшие сутки пожарно-спасательные формирования выезжали на тушение возгораний целых 45 раз, а общая площадь пожаров составила более 3000 гектаров.

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