Суд заменил рязанцу условный срок на реальный

Отмечается, что Московский районный суд Рязани в августе 2024 года признал мужчину виновным в хранении наркотиков для личного потребления в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ). При этом ранее его судили за аналогичное преступление. Гособвинитель обжаловал приговор. Он считал, что совершенное преступление направлено против здоровья населения и было совершено в период испытательного срока. Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокуратуры. Фигуранта взяли под стражу в зале суда.

Суд заменил рязанцу условный срок на реальный. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что Московский районный суд Рязани в августе 2024 года признал мужчину виновным в хранении наркотиков для личного потребления в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ).

При этом, как отметили в публикации, ранее его судили за аналогичное преступление.

Гособвинитель обжаловал приговор. Он считал, что совершенное преступление направлено против здоровья населения и было совершено в период испытательного срока.

Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокуратуры и назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Фигуранта взяли под стражу в зале суда.