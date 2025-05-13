Суд заменил рязанцу условный срок на реальный. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается, что Московский районный суд Рязани в августе 2024 года признал мужчину виновным в хранении наркотиков для личного потребления в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ).
При этом, как отметили в публикации, ранее его судили за аналогичное преступление.
Гособвинитель обжаловал приговор. Он считал, что совершенное преступление направлено против здоровья населения и было совершено в период испытательного срока.
Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокуратуры и назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Фигуранта взяли под стражу в зале суда.