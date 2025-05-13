Рязанец выловил карпа весом 9,5 кг и отпустил
Рыбалка проходила ночью в Пронском районе на пруду Радбижа возле села Тырново. Местный житель забросил специальное приспособление для ловли карпа и ушел спать в палатку. На рассвете его разбудили звуки поклевки. «Гигантская рыбина билась в воде, как сумасшедшая. После 15 минут упорной борьбы рыба оказалась в подсаке. Это был красавец-карп, весом в 9,5 килограмма», — рассказал рыбак. После фотосессии с огромным карпом рязанец выпустил его.
Рязанец выловил карпа весом 9,5 кг и отпустил. Об этом пишет ИД «Пресса».
Рыбалка проходила ночью в Пронском районе на пруду Радбижа возле села Тырново.
Местный житель забросил специальное приспособление для ловли карпа и ушел спать в палатку. На рассвете его разбудили звуки поклевки.
«Гигантская рыбина билась в воде, как сумасшедшая. После 15 минут упорной борьбы рыба оказалась в подсаке. Это был красавец-карп, весом в 9,5 килограмма», — рассказал рыбак.
После фотосессии с огромным карпом рязанец выпустил его.