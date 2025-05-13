Рязанцы пожаловались на вонь в городе
По словам местных жителей, в городе пахнет канализацией. Сообщения о вони начали приходить 12 мая. Неприятный запах почувствовали жители Кального и центра. По данным сервиса «Экомонитор», рязанцы продолжают жаловаться на запах сероводорода и фекалий.
Рязанцы пожаловались на вонь в городе. Жалобы появились в соцсетях.
По словам местных жителей, в городе пахнет канализацией. Сообщения о вони начали приходить 12 мая. Неприятный запах почувствовали жители Кального и центра.
По данным сервиса «Экомонитор», рязанцы продолжают жаловаться на запах сероводорода и фекалий.