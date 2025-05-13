Рязанцев предупредили о мошенничестве при потере питомца

В сюжете рязанец поделился, что животное по кличке Вета убежало и несколько дней не появлялось дома. Тогда мужчина разместил информацию с его фотографией и своим номером телефона на досках объявлений. Звонок о находке собаки поступил незамедлительно. Встречу назначили возле банка. «По телефону мне сказали сначала пять тысяч отсылать, но у меня с собой было только две. Ну отсылайте две, и я вам отдам», — рассказал Сергей Косырев.

Рязанцев предупредили о мошенничестве при потере домашнего животного. В эфире ГТРК «Ока» рассказали историю Сергея Косырева, который потерял собаку, а во время поисков наткнулся на мошенников.

В сюжете рязанец поделился, что животное по кличке Вета убежало и несколько дней не появлялось дома. Тогда мужчина разместил информацию с его фотографией и своим номером телефона на досках объявлений. Звонок о находке собаки поступил незамедлительно. Встречу назначили возле банка.

«По телефону мне сказали сначала пять тысяч отсылать, но у меня с собой было только две. Ну отсылайте две, и я вам отдам. Я сразу почувствовал, что что-то не то, но был шанс, что мне вернут собаку, Бог с ними, с этими двумя, пятью тысячами, было бы десять — я бы и десять отдал. Но Бог оказался на моей стороне: банкомат никак не принимал эти деньги. Потом знакомые убедили, что это все-таки были преступники», — рассказал Сергей Косырев.

Председатель общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии России Николай Доронин объяснил, как действуют мошенники в похожих случаях по всей стране. По его словам, злоумышленники ищут объявления о пропавших домашних животных. После этого звонят хозяину, который пытается найти питомца и переживает за него. Вымогают деньги под предлогом, что животное увезут и усыпят.

«Если вам пишут люди или звонят и просят перевести сумму за возврат животного, но при этом не предоставляют никаких доказательств — хотя бы фотографии — то это мошенники и никакого животного у них нет», — отметила в сюжете администратор службы по поиску животных в Рязани Аиша Куприна.