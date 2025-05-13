Россиянам напомнили о штрафах за содержание некоторых диких животных

Согласно статье 8.52 Кодекса РФ об административных правонарушениях, граждане могут получить взыскание от 1 500 до 3 тыс. рублей, должностные лица — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, юридические лица — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей. Если в доме или районе содержится опасное животное, то необходимо незамедлительно обратиться по номеру 112. До сентября 2025 года владельцам дается возможность добровольно передать питомцев, которых нельзя содержать дома.

Россиянам напомнили о штрафах за содержание некоторых диких животных. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на юриста Московской палаты адвокатов, члена Ассоциации юристов России Шона Бетрозова.

Согласно статье 8.52 Кодекса РФ об административных правонарушениях, граждане могут получить взыскание от 1 500 до 3 тыс. рублей, должностные лица — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, юридические лица — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

«Если в результате нарушения был причинен вред жизни, здоровью или имуществу, размеры штрафов увеличиваются до 30 тыс. рублей для граждан и до 200 тыс. рублей для юридических лиц. При тяжких последствиях может наступить уголовная ответственность, в том числе по статьям о причинении вреда по неосторожности», — рассказал собеседник издания.

Он добавил, что, если в доме или районе содержится опасное животное, то необходимо незамедлительно обратиться по номеру 112. Оперативные службы обязаны обеспечить безопасность и организовать изъятие зверей. Также можно направить жалобу в территориальные подразделения Россельхознадзора или в прокуратуру. Эти органы уполномочены проводить проверки и возбуждать дела об административных правонарушениях.

До сентября 2025 года владельцам дается возможность добровольно передать питомцев, которых нельзя содержать дома.