Россиян предупредили о мошенниках, которые сообщают о якобы взломе «Госуслуг»
Отмечается, что аферисты рассылают поддельные сообщения о взломе аккаунта на «Госуслугах» с указанием телефона фейкового телефона службы поддержки, в которую они предлагают гражданам обратиться. Кроме того, предлагается срочно связаться с техподдержкой еще по одному номеру телефона.
Россиян предупредили о мошенниках, которые сообщают о якобы взломе «Госуслуг». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
Отмечается, что аферисты рассылают поддельные сообщения о взломе аккаунта на «Госуслугах» с указанием телефона фейкового телефона службы поддержки, в которую они предлагают гражданам обратиться.
Кроме того, предлагается срочно связаться с техподдержкой еще по одному номеру телефона.