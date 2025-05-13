Путин призвал россиян быть готовыми ко всему
«Пугаться нельзя. Кто начинает пугаться — тот сразу все проиграет. И надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей», — сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин призвал не пугаться введения новых антироссийских санкций, при этом быть готовыми к любым действиям против России. Его слова передает ТАСС.
«Пугаться нельзя. Кто начинает пугаться — тот сразу все проиграет. И надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей», — сказал глава государства.