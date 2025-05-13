Путин назвал придурками лидеров стран, вводящих санкции против РФ во вред себе
«Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки», — высказался глава государства. По его словам, несмотря на бессмысленность и вред для самих инициаторов, ограничения продолжают вводить.
Президент Владимир Путин назвал придурками лидеров стран, вводящих санкции против России во вред своим же гражданам. Об этом пишет RT.
«Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки», — высказался глава государства.
По его словам, несмотря на бессмысленность и вред для самих инициаторов, ограничения продолжают вводить.