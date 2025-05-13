Путин назвал два условия для возвращения западных брендов в Россию
Представители крупного иностранного бизнеса выражают желание вернуться на российский рынок и обращаются с соответствующими запросами. Путин отметил, что все вопросы нужно рассматривать с прагматической точки зрения. При этом президент исключил, что некоторые бренды все же вернутся в страну. По его словам, Россия должна пускать на свой рынок исключительно тот зарубежный бизнес, который приносит ей выгоду, а для невыгодных доступ следует закрыть.
Президент России Владимир Путин назвал два условия для возвращения западных брендов в Россию. Об этом пишет Life.
По его словам, представители крупного иностранного бизнеса выражают желание вернуться на российский рынок и обращаются с соответствующими запросами.
Путин отметил, что все вопросы нужно рассматривать с прагматической точки зрения. При этом президент исключил, что некоторые бренды все же вернутся в страну.
Россия должна пускать на свой рынок исключительно тот зарубежный бизнес, который приносит ей выгоду, а для невыгодных доступ следует закрыть.