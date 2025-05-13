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Прокуратура внесла представление Дирекции дорог Рязанской области
Сасовская межрайонная прокуратура совместно с сотрудником ГАИ проверила участки трассы Алешино — Калиновец и автодороги на подъезде к населенному пункту Пичкиряево со стороны федеральной трассы М-5 «Урал». Специалисты установили, что на покрытии есть выбоины, превышающие допустимые параметры. ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.

Прокуратура внесла представление Дирекции дорог Рязанской области. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба регионального надзорного органа.

Сасовская межрайонная прокуратура совместно с сотрудником ГАИ проверила участки трассы Алешино — Калиновец и автодороги на подъезде к населенному пункту Пичкиряево со стороны федеральной трассы М-5 «Урал».

Специалисты установили, что на покрытии есть выбоины, превышающие допустимые параметры.

ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области» внесено представление.

Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.