Прокуратура помогла рязанцу получить льготный препарат
Выяснилось, что житель Сасова состоит на диспансерном учете в районной больнице и его должны обеспечивать лекарством. Однако в аптеке нужного медикамента не оказалось. Фармацевтическому пункту внесли представление. Пациента обеспечили необходимым препаратом.
Прокуратура помогла рязанцу получить льготный препарат. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что житель Сасова состоит на диспансерном учете в районной больнице и его должны обеспечивать лекарством. Однако в аптеке нужного медикамента не оказалось.
Фармацевтическому пункту внесли представление. Пациента обеспечили необходимым препаратом.