Осужденному за хранение наркотики рязанцу изменили приговор

Московский районный суд Рязани признал мужчину виновным в незаконном хранении наркотических средств для личного потребления в крупном размере. При этом ранее он уже был осужден за аналогичное преступление. Гособвинитель не согласился с назначенным наказанием, поскольку противоправная деятельность совершалась во время испытательного срока. Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокуратуры и назначил виновному 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Осужденному за хранение наркотики рязанцу изменили приговор. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Московский районный суд Рязани признал мужчину виновным в незаконном хранении наркотических средств для личного потребления в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). При этом ранее он уже был осужден за аналогичное преступление.

Гособвинитель не согласился с назначенным наказанием, поскольку противоправная деятельность совершалась во время испытательного срока. Приговор обжаловали.

Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокуратуры и назначил виновному 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Фигуранта взяли под стражу в зале суда.