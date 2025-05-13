МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев
По данным Центрального управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 13 мая в отдельных районах Рязанской области ожидается гроза с дождем, усиление ветра порывами до 12-17 м/с. Жителей призвали не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. Также по возможности ограничить время нахождения на улице.
МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным Центрального управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 13 мая в отдельных районах Рязанской области ожидается гроза с дождем, усиление ветра порывами до 12-17 м/с.
Жителей призвали не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. Также по возможности ограничить время нахождения на улице.