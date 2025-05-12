В Рязанском районе сгорела баня
ЧП произошло вечером 10 мая в деревне Мушковатово. К ликвидации пожара привлекались 8 человек и 2 единицы спецтехники, в том числе инженерной. Огонь полностью уничтожил строение на площади 10 квадратных метров. Причины происшествия не называются.
В Рязанском районе сгорела баня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
ЧП произошло вечером 10 мая в деревне Мушковатово.
К ликвидации пожара привлекались 8 человек и 2 единицы спецтехники, в том числе инженерной.
Огонь полностью уничтожил строение на площади 10 квадратных метров. Причины происшествия не называются.