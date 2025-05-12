В Рязани зафиксировали ряд превышений вредных веществ в воздухе
Отмечается, что 7 и 8 мая стационарный пост наблюдения за воздухом, установленный в микрорайоне Дашково-Песочня, зафиксировал ряд превышений ПДК сероводорода. По данным ведомства, информацию передали в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру и региональные управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора для принятия дальнейших мер.
В Рязани зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды в соцсетях.
Отмечается, что 7 и 8 мая стационарный пост наблюдения за воздухом, установленный в микрорайоне Дашково-Песочня, зафиксировал ряд превышений ПДК сероводорода.
По данным ведомства, информацию передали в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру и региональные управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора для принятия дальнейших мер.