В Госдуме предложили платить россиянам за информацию о мигрантах-нарушителях
Отмечается, что обращение подали в МВД России. В документе предложили рассмотреть возможность внедрения механизма выплат россиянам за предоставление сведений о фактах нарушения миграционного законодательства.
В Госдуме предложили платить россиянам за информацию о мигрантах-нарушителях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутатов.
Отмечается, что обращение подали в МВД России.
В документе предложили рассмотреть возможность внедрения механизма выплат россиянам за предоставление сведений о фактах нарушения миграционного законодательства.