Стало известно, когда рязанцы начнут получать зарплату от 100 тысяч
Согласно данным исследования, половина населения Рязанской области через 5,7 лет будут получать зарплату 100 тысяч рублей и более. 75% жителей на такой доход могут рассчитывать через восемь с половиной лет. ЯНАО, Чукотка и Магаданская область возглавляют рейтинг регионов по динамике зарплат, свидетельствует исследование. В замыкающей группе — Ингушетия, Чечня и Дагестан.
Рязанская область заняла 46 место в рейтинге регионов по динамике зарплат. Соответствующие данные 12 мая
Согласно данным исследования, половина населения Рязанской области через 5,7 лет будут получать зарплату 100 тысяч рублей и более. 75% жителей на такой доход могут рассчитывать через восемь с половиной лет.
ЯНАО, Чукотка и Магаданская область возглавляют рейтинг регионов по динамике зарплат, свидетельствует исследование.
В замыкающей группе — Ингушетия, Чечня и Дагестан.