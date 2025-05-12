Скончалась звезда мирового балета Алла Осипенко
Ей было 92 года. Причины смерти народной артистки не разглашаются. Отмечается, что балерина училась у Агриппины Вагановой, танцевала ведущие партии в постановках советских балетмейстеров Леонида Якобсона, Бориса Эйфмана и Юрия Григоровича. С конца 1980-х она преподавала в балетных труппах Италии, Франции, США, Канады и России.
Скончалась звезда мирового балета Алла Осипенко. Об этом сообщили в Telegram-канале «Mash на Мойке».
Ей было 92 года. Причины смерти народной артистки не разглашаются.
Отмечается, что балерина училась у Агриппины Вагановой, танцевала ведущие партии в постановках советских балетмейстеров Леонида Якобсона, Бориса Эйфмана и Юрия Григоровича.
С конца 1980-х она преподавала в балетных труппах Италии, Франции, США, Канады и России.