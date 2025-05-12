Рязанские спасатели достали из Оки утонувший автомобиль
Отмечается, что автомобиль на дне реки обнаружили в прошлом сезоне. Спасатели окопали автомобиль под водой, зацепили за него стропы и при помощи судна кран-баржи извлекли его на сушу. В сообщении подчеркнули, что работы проводились на сильном течении. Автомобиль передали специальным службам для проведения экспертиз.
Рязанские спасатели достали из Оки утонувший автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба медицинского отряда Salus.
Отмечается, что автомобиль на дне реки обнаружили в прошлом сезоне. Спасатели окопали автомобиль под водой, зацепили за него стропы и при помощи судна кран-баржи извлекли его на сушу.
В сообщении подчеркнули, что работы проводились на сильном течении.
Автомобиль передали специальным службам для проведения экспертиз.