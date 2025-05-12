Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 13 мая
Холодной воды не будет с 9:30 до 17:00 по адресам: улица Братиславская, дома №№½, 5/1; Гоголя, дома №№ 3, 3 корпус 1, 3а, 4, 6, 7, 7а, 9/8, 5 (МБУДО ДМШ № 5 имени В. Ф. Бобылева); Полетаева, дома №№ 1/14, 2/12, 4, 6; Чернышевского, дома №№ 4, 6, 6а, 8, 8а, 10.
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 13 мая. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».
Холодной воды не будет с 9:30 до 17:00 по адресам:
- улица Братиславская, дома №№½, 5/1;
- улица Гоголя, дома №№ 3, 3 корпус 1, 3а, 4, 6, 7, 7а, 9/8, 5 (МБУДО ДМШ № 5 имени В. Ф. Бобылева);
- улица Полетаева, дома №№ 1/14, 2/12, 4, 6;
- улица Чернышевского, дома №№ 4, 6, 6а, 8, 8а, 10.