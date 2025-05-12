Рязанца осудили за хранение боеприпасов

Установлено, что в мае 2022 года 59-летний житель Касимовского района в хозпостройке на территории частного домовладения нашел 14 патронов и банку с порохом, которые оставил себе. В отношении него возбудили уголовное дело = по ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов). Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 15 тыс. рублей.

Рязанца осудили за хранение боеприпасов. ОБ этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в мае 2022 года 59-летний житель Касимовского района в хозпостройке на территории частного домовладения нашел 14 патронов и банку с порохом, которые оставил себе.

В отношении него возбудили уголовное дело = по ч. 1 ст. 222 УК РФ, ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов).

Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию преступления.

Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 15 тыс. рублей.