Полисы ОМС некоторых россиян могут аннулировать

Это связано с ошибками при оформлении. Неточности могли возникать, когда в Фонд ОМС поступали сведения о гражданах сразу из нескольких ведомств для формирования одной учетной записи. «Страховые компании фиксировали порядка 30 тыс. неточностей в сведениях о гражданах и застрахованных лицах», — отметил собеседник издания. Он добавил, что при аннулировании полиса нужно обратиться к страховщику. Специалисты расскажут, что нужно сделать для восстановления.

Полисы ОМС некоторых россиян могут аннулировать. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на вице-президента Всероссийского союза страховщиков Романа Щеглеватых.

По его словам, это связано с ошибками при оформлении. Неточности могли возникать, когда в Фонд ОМС поступали сведения о гражданах сразу из нескольких ведомств для формирования одной учетной записи.

«Страховые компании фиксировали порядка 30 тыс. неточностей в сведениях о гражданах и застрахованных лицах. Вся эта информация оперативно передавалась в Федеральный фонд ОМС», — отметил собеседник издания.

Он добавил, что при аннулировании полиса нужно обратиться к страховщику. Специалисты расскажут, что нужно сделать для восстановления.