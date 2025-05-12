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На Солнце зафиксировали сильную вспышку
Вспышку зафиксировали 12 мая в 03:01. Ей присвоили класс предпоследней мощности M1.9. Продолжительность вспышки составила 11 минут. Отмечается, что за прошедшие сутки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли достигал R1 (слабый), а степень возмущенности магнитного поля Земли — G1 (слабый). По данным агентства, вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, провоцируют магнитные бури.

На Солнце зафиксировали сильную вспышку. Об этом сообщило ТАСС.

Вспышку зафиксировали 12 мая в 03:01. Ей присвоили класс предпоследней мощности M1.9. Продолжительность вспышки составила 11 минут.

Отмечается, что за прошедшие сутки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли достигал R1 (слабый), а степень возмущенности магнитного поля Земли — G1 (слабый).

По данным агентства, вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, провоцируют магнитные бури.