В Сараевском районе сгорела баня
Пожар произошел днем 10 мая. На место выехали две спецмашины и четыре человека. Отмечается, что баня сгорела полностью. «Хозяева предполагают, что пожар мог случиться из-за включенной стиральной машины», — говорится в сообщении. Пострадавших нет.
В поселке Красная Победа Сараевского района сгорела баня. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Пожар произошел днем 10 мая. На место выезжали две спецмашины и четыре человека. Отмечается, что баня сгорела полностью.
«Хозяева предполагают, что пожар мог случиться из-за включенной стиральной машины», — говорится в сообщении.
Пострадавших нет.
Фото: ИД «Пресса» предоставили в ПСЧ № 37