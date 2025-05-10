Песков: Украина пытается избежать переговоров
Как отметил Песков, Москва делает все возможное, чтобы урегулировать конфликт, однако Украина пытается избежать переговоров. «Они не готовы к немедленным переговорам», — добавил представитель Кремля. По его словам, для прекращения огня Запад должен остановить поставки оружия, иначе это даст Украине преимущество и позволит продолжить мобилизацию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу ABC News заявил, что Украина пытается избежать переговоров. Его слова передало РИА Новости в субботу, 10 мая.
Как отметил Песков, Москва делает все возможное, чтобы урегулировать конфликт, однако Украина пытается избежать переговоров.
«Они не готовы к немедленным переговорам», — добавил представитель Кремля.
По его словам, для прекращения огня Запад должен остановить поставки оружия, иначе это даст Украине преимущество и позволит продолжить мобилизацию.