В России разработали условия для возвращения зарубежных компаний
РИА Новости со ссылкой на главу Минфина Ивана Чебескова. В министерстве разработали перечень требований для иностранных организаций, желающих возобновить бизнес в РФ."Проект подготовили. Как раз на этой неделе у нас планируется обсуждение. На площадке правкомиссии обсудим", — рассказал Иван Чебесков. Уточняется, что условия выхода зарубежного фирм из России не изменятся.
В России разработали условия для возвращения зарубежных компаний. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минфина Ивана Чебескова.
В министерстве разработали перечень требований для иностранных организаций, желающих возобновить бизнес в РФ.
«Проект подготовили. Как раз на этой неделе у нас планируется обсуждение. На площадке правкомиссии обсудим», — рассказал он.
Уточняется, что условия выхода зарубежного фирм из России не изменятся.