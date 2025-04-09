В России разработали условия для возвращения зарубежных компаний

РИА Новости со ссылкой на главу Минфина Ивана Чебескова. В министерстве разработали перечень требований для иностранных организаций, желающих возобновить бизнес в РФ."Проект подготовили. Как раз на этой неделе у нас планируется обсуждение. На площадке правкомиссии обсудим", — рассказал Иван Чебесков. Уточняется, что условия выхода зарубежного фирм из России не изменятся.

В России разработали условия для возвращения зарубежных компаний. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минфина Ивана Чебескова.

В министерстве разработали перечень требований для иностранных организаций, желающих возобновить бизнес в РФ.

«Проект подготовили. Как раз на этой неделе у нас планируется обсуждение. На площадке правкомиссии обсудим», — рассказал он.

Уточняется, что условия выхода зарубежного фирм из России не изменятся.