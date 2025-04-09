В Центральной России намело 30-сантиметровые сугробы

Отмечается, что высота снежного покрова в подмосковном Клине достиг 33 см. А в Рязанской области — три см. По словам синоптика, это пик высоты сугробов и дальше они будут постепенно понижаться.