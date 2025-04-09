Корпорация Apple утратила статус самой дорогой компании в мире

Ее место заняла Microsoft по уровню капитализации. По итогам торгов вторника акции Apple подешевели на 5%, Microsoft — только на 0,9%. В результате капитализация первой сократилась до 2,59 триллиона долларов с 2,73 триллиона днем ранее, из-за чего организация расположилась на второй строчке мирового рейтинга. С начала месяца акции Apple подешевели на 22%, а капитализация компании упала почти на 750 миллиардов долларов, примерно с 3,34 триллиона долларов по состоянию на конец марта.

Корпорация Apple утратила статус самой дорогой компании в мире. Об этом пишет РИА Новости.

Ее место заняла Microsoft по уровню капитализации.

По итогам торгов вторника акции Apple подешевели на 5%, Microsoft — только на 0,9%. В результате капитализация первой сократилась до 2,59 триллиона долларов с 2,73 триллиона днем ранее, из-за чего организация расположилась на второй строчке мирового рейтинга.

С начала месяца акции Apple подешевели на 22%, а капитализация компании упала почти на 750 миллиардов долларов, примерно с 3,34 триллиона долларов по состоянию на конец марта.