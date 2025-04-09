Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
Птн, 11
Сбт, 12
ЦБ USD 86.09 0.63 10/04
ЦБ EUR 95.09 1.31 10/04
Нал. USD 86.25 / 86.20 10/04 10:00
Нал. EUR 95.05 / 96.42 10/04 10:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
Вчера 11:54
1 775
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 2025 12:00
3 827
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
18 705
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
22 548
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Корпорация Apple утратила статус самой дорогой компании в мире
Ее место заняла Microsoft по уровню капитализации. По итогам торгов вторника акции Apple подешевели на 5%, Microsoft — только на 0,9%. В результате капитализация первой сократилась до 2,59 триллиона долларов с 2,73 триллиона днем ранее, из-за чего организация расположилась на второй строчке мирового рейтинга. С начала месяца акции Apple подешевели на 22%, а капитализация компании упала почти на 750 миллиардов долларов, примерно с 3,34 триллиона долларов по состоянию на конец марта.

Корпорация Apple утратила статус самой дорогой компании в мире. Об этом пишет РИА Новости.

Ее место заняла Microsoft по уровню капитализации.

По итогам торгов вторника акции Apple подешевели на 5%, Microsoft — только на 0,9%. В результате капитализация первой сократилась до 2,59 триллиона долларов с 2,73 триллиона днем ранее, из-за чего организация расположилась на второй строчке мирового рейтинга.

С начала месяца акции Apple подешевели на 22%, а капитализация компании упала почти на 750 миллиардов долларов, примерно с 3,34 триллиона долларов по состоянию на конец марта.