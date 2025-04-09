Экс-мэр Рязани Карабасов стал дилером компании по продаже секционных ворот

Организация занимается продажей секционных ворот с панорамным остеклением, ворот из стальных сэндвич-панелей, скоростных ворот для паркингов, а также замером поставкой и монтажом изделий.

Экс-мэр Рязани Сергей Карабасов стал региональным представителем компании по продаже секционных ворот DoorHan. Об этом пишет портал « МедиаРязань » со ссылкой на Avito.

Организация занимается продажей секционных ворот с панорамным остеклением, ворот из стальных сэндвич-панелей, скоростных ворот для паркингов, а также замером поставкой и монтажом изделий.

Напомним, экс-мэра Сергея Карабасова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключили контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались.

Фото: Avito.