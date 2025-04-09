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15 работников шацкой администрации привлекли к ответственности за нарушения трудовых договоров
Должностными лицами администраций сельских поселений Шацкого района допущены нарушения статей 123 и 136 Трудового кодекса Российской Федерации. Отмечается, что работодатели не соблюдали установленный порядок уведомления работников о времени начала отпуска и не обеспечили своевременное утверждение графика отпусков на предстоящий год. Прокуратурой района внесены представления в адрес глав муниципалитетов, допущенные нарушения устранены. 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

15 работников шацкой администрации привлекли к ответственности за нарушения трудовых договоров. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства,

должностными лицами администраций сельских поселений Шацкого района допущены нарушения статей 123 и 136 Трудового кодекса Российской Федерации. Отмечается, что работодатели не соблюдали установленный порядок уведомления работников о времени начала отпуска и не обеспечили своевременное утверждение графика отпусков на предстоящий год.

Прокуратурой района внесены представления в адрес глав муниципалитетов, допущенные нарушения устранены. 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.