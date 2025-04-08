Синоптики спрогнозировали снег в мае и июне в Центральной России

Данное явление бывает редко, но все же случается."Снег может выпасть в мае, как в прошлом году, и даже в июне", — сказал специалист.

Синоптики спрогнозировали снег в мае и июне в Центральной России. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, данное явление бывает редко, но все же случается.

«Снег может выпасть в мае, как в прошлом году, и даже в июне», — сказал специалист.