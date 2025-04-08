С начала года в России резко увеличилось число угонов автомобилей

За три месяца 2025 года прирост происшествий составил 70%. Больше всего преступлений зафиксировали в феврале. По данным экспертов, чаще всего угоняли грузовики — на них пришлось 54% случаев. В перечне популярных у злоумышленников авто также китайские Chery и Haval. В I квартале 2025 года регионом-лидером по числу краж стала Амурская область.

С начала года в России резко увеличилось число угонов автомобилей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на крупные страховые компании.

За три месяца 2025 года прирост происшествий составил 70%. Больше всего преступлений зафиксировали в феврале.

По данным экспертов, чаще всего угоняли грузовики — на них пришлось 54% случаев. В перечне популярных у злоумышленников авто также китайские Chery и Haval. В I квартале 2025 года регионом-лидером по числу краж стала Амурская область.