Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 10
Птн, 11
Сбт, 12
ЦБ USD 86.09 0.63 10/04
ЦБ EUR 95.09 1.31 10/04
Нал. USD 86.25 / 86.20 10/04 09:25
Нал. EUR 94.67 / 96.75 10/04 09:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
Вчера 11:54
1 764
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 2025 12:00
3 819
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
18 696
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
22 540
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
РЖД увеличит глубину бронирования билетов до 180 суток
Глубину бронирования билетов увеличат уже в 2025 году. Она коснется туристических направлений и составит 180 суток. В настоящее время билет на такой поезд можно забронировать не более, чем за 120 суток.

РЖД увеличит глубину бронирования билетов до 180 суток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора РЖД Ивана Колесникова.

Он отметил, что глубину бронирования билетов увеличат уже в 2025 году. Она коснется туристических направлений и составит 180 суток.

В настоящее время билет на такой поезд можно забронировать не более, чем за 120 суток.