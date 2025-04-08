РЖД увеличит глубину бронирования билетов до 180 суток

Глубину бронирования билетов увеличат уже в 2025 году. Она коснется туристических направлений и составит 180 суток. В настоящее время билет на такой поезд можно забронировать не более, чем за 120 суток.

РЖД увеличит глубину бронирования билетов до 180 суток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора РЖД Ивана Колесникова.

Он отметил, что глубину бронирования билетов увеличат уже в 2025 году. Она коснется туристических направлений и составит 180 суток.

В настоящее время билет на такой поезд можно забронировать не более, чем за 120 суток.