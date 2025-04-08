На пешеходном переходе у Торгового городка сбили четырехлетнюю девочку
ДТП произошло 8 апреля, примерно в 16:55, вблизи дома № 3 по улице Торговый городок. По предварительной информации, 34-летний рязанец на «ГАЗели» наехал на четырехлетнюю девочку. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочку доставили в медучреждение. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На пешеходном переходе у Торгового городка сбили четырехлетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.
ДТП произошло 8 апреля, примерно в 16:55, вблизи дома № 3 по улице Торговый городок.
По предварительной информации, 34-летний рязанец на «ГАЗели» наехал на четырехлетнюю девочку. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Девочку доставили в медучреждение.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.