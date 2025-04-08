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Минприроды предложило изменить правила охоты
Министерство предлагает запретить применение охотничьего оружия с патронами 366 ТКМ и 366 Magnum, снаряженных пулей, для охоты на пернатую дичь и пушных животных, а также разрешить применять нарезное оружие калибром не более 5,7 мм для охоты на рябчика, белую и тундряную куропаток, тетерева и глухаря. Отмечается, что часть нововведений коснется сроков разрешенного отстрела животных. На вальдшнепа можно будет охотиться в течение 16 дней — на шесть дней больше, чем сейчас. Все из-за роста популяции этих птиц. Срок охоты на бобров и ондатр хотят увеличить на месяц, также из-за роста численности.

Минприроды предложило изменить правила охоты. Об этом пишет URA.RU.

Министерство предлагает запретить применение охотничьего оружия с патронами 366 ТКМ и 366 Magnum, снаряженных пулей, для охоты на пернатую дичь и пушных животных, а также разрешить применять нарезное оружие калибром не более 5,7 мм для охоты на рябчика, белую и тундряную куропаток, тетерева и глухаря.

Отмечается, что часть нововведений коснется сроков разрешенного отстрела животных. На вальдшнепа можно будет охотиться в течение 16 дней — на шесть дней больше, чем сейчас. Все из-за роста популяции этих птиц. Срок охоты на бобров и ондатр хотят увеличить на месяц, также из-за роста численности.

Минприроды пояснило, что подобные меры введут для того, чтобы минимизировать случаи браконьерства.