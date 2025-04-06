Весенний призыв в армию станет самым масштабным за 14 лет

В 2025 году планируется призвать 160 тысяч человек, что станет максимальным показателем с осени 2011 года. Издание отмечает, что в 2007 году срок призыва в армию для срочников сокращали до 1,5 лет вместо прежних двух, а с началом 2008 года длительность службы стала составлять уже всего 12 месяцев. Это привело к увеличению количества призывников. Так, осенью 2008 года количество призванных на срочную службу достигло 219 тысяч человек, что на 65% превышало показатели весеннего призыва того же года (133,2 тысячи) и призыва годом ранее (132,4 тысячи). Пик призывной активности пришелся на весну 2009 года, когда было призвано рекордное количество срочников — 305,6 тысячи человек.

Весенний призыв в армию станет самым масштабным за 14 лет. Об этом пишет РБК.

В 2025 году планируется призвать 160 тысяч человек, что станет максимальным показателем с осени 2011 года.

Издание отмечает, что в 2007 году срок призыва в армию для срочников сокращали до 1,5 лет вместо прежних двух, а с началом 2008 года длительность службы стала составлять уже всего 12 месяцев. Это привело к увеличению количества призывников.

Так, осенью 2008 года количество призванных на срочную службу достигло 219 тысяч человек, что на 65% превышало показатели весеннего призыва того же года (133,2 тысячи) и призыва годом ранее (132,4 тысячи). Пик призывной активности пришелся на весну 2009 года, когда было призвано рекордное количество срочников — 305,6 тысячи человек.