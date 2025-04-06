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Рязанцы рассказали, на что копят деньги
Каждый пятый рязанец назвал себя сторонником финансовой стратегии «больше тратить», 4 из 10 — приверженцами стратегии «больше экономить». Чаще всего Опрошенные откладывают средства на «черный день» (34%). На втором месте по популярности — накопления для покупки недвижимости (22%). Каждый пятый собирает деньги на путешествие. По 16% копят на будущее детей и для создания пассивных источников дохода. 13% рассказали, что им нужны накопления для оплаты медицинских услуг, и столько же берегут деньги для приобретения мебели, техники, гаджетов и прочих подобных вещей. 40% опрошенных откладывают в кубышку 10-25% от своих доходов, а каждый четвертый — менее 10%.

Рязанцы рассказали, на что копят деньги. Соответствующий опрос провел SuperJob.

Каждый пятый рязанец назвал себя сторонником финансовой стратегии «больше тратить», 4 из 10 — приверженцами стратегии «больше экономить». Чаще всего Опрошенные откладывают средства на «черный день» (34%). На втором месте по популярности — накопления для покупки недвижимости (22%). Каждый пятый собирает деньги на путешествие.

По 16% копят на будущее детей и для создания пассивных источников дохода. 13% рассказали, что им нужны накопления для оплаты медицинских услуг, и столько же берегут деньги для приобретения мебели, техники, гаджетов и прочих подобных вещей. 40% опрошенных откладывают в кубышку 10-25% от своих доходов, а каждый четвертый — менее 10%.

Мужчины чаще женщин копят на создание вкладов и инвестиций, жизнь после выхода на пенсию, автомобиль и открытие собственного дела. Женщины же в качестве целей сбережений чаще называли будущее детей, медицинские услуги, собственное образование и ремонт.